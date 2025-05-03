En sona yazacağımı en başta yazayım; “Ben yapabilirim!” inancının festivale dönüşmüş halidir TEKNOFEST.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk kez düzenlenen ve 1 Mayıs’ta açılan teknoloji festivali TEKNOFEST’te inovasyon ve teknoloji şovu yaşanıyor.

Yeni ufuklar açacak TEKNOFEST KKTC’nin yazılacak elbette çok yönleri var ancak, bir husus var ki insanı 50 yıl öncesine ışınlıyor. TEKNOFEST, geçmişten günümüze adeta bir zaman tüneli yaşatıyor.

“ZOR ŞARTLARDI”

Kıbrıs Türkü’nün kendisini savunmak amacıyla yaptığı ve Teknofest’te sergilenen su borusundan yapılan tüfekler ile Türk mühendislerinin geliştirdiği insansız silahlı-silahsız hava araçları ve savaş uçakları, Türkiye’nin, Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bu yana son 50 yılda, savunma sanayiinde geldiği noktayı çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

TEKNOFEST ile başta ASELSAN olmak üzere, Türk savunma sanayii bir nevi doğuş nedeni olan topraklara; Kıbrıs’a dönmüş oldu.

TEKNOFEST alanında kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Milli Mücadele Sergisi, bu kapsamda çok anlamı.

TEKNOFEST’İN ilk günü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün, TMT Sergi Alanı’nı ziyaretine tanıklık ettim. Görgün, TMT’cilerle konuştu, eski silahları inceledi. Sergi, Kıbrıs Türkü’nün hangi koşullarda varoluş mücadelesi verdiğini de yansıtıyor.

Yaşları ilerlermiş, “TMT ruhu” ile dinamik TMT’ciler, Görgün’e sergideki malzemeler hakkında bilgi verdi. TMT’cilerden birisi, 1958’de TMT’nin kurulmasının ardından, Rum tedhiş örgütü EOKA’ya karşı savunma maksadıyla su borusundan yapılan tüfekleri gösterirken, Görgün, o yıllar için “Zor şartlardı” ifadesini kullandı. O zor şartlardan bugünlere gelindi.

TMT Sergi Alanında,1963 hadiseleri dolayısıyla Türkler tarafından su borusundan imal edilen ve saban demiri üzerine oturtulan top, fabrika ve el yapımı av tüfekleri, tabancalar ve rütbe ve makam işaretleri ile kol forsları bulunuyor. Ayrıca, Rum askerleri tarafından kurşunlanan Kur'an-ı Kerim de sergileniyor.

ZAMAN TÜNELİ

TMT sergi alanından çıkıp birkaç adım attığınızda 50 yıl ileriye, yani bugüne geliyorsunuz.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen SİHA’ları, İHA’ları, yerli uçak ve helikopterleri, ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’yı, Milli Muharip Uçağı KAAN’ı, Bayraktar TB3, Hürkuş, Anka’yı, Türkiye’nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet ve Gökbey helikopterlerini görüyorsunuz. Tekirdağ’dan uçarak KKTC’ye gelen ve havada 24 saat kalabilen Akıncı ise ayrı bir guru kaynağı. Türkiye’nin Hava, Kara, Deniz unsurları da festivalde göğüs kabartıyor.

50 yıllık zaman yolculuğunda, zamanın tanıkları Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerini de Teknofest’te görüyorsunuz, ayrı bir heyecan yaşıyorsunuz.

On binlerce Kıbrıs Türkü, “Ben yapabilirim!” inancının vücut bulmuş hali olan TEKNOFET’e 7’den 77’ye yoğun ilgi gösteriyor. Geleceğin mühendisleri hayallerine dokundu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 132 paydaş kurumla birlikte Ercan Havalimanı eski terminal alanında gerçekleştirilen TEKNOFEST KKTC, 4 Mayıs’a kadar devam ediyor. Görülecek çok şey var.

HAYIRLI OLSUN

Bu arada, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’ne muhteşem hediyesi olan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün (3 Mayıs) yapılıyor.

3 Mayıs Türkçülük Günü’nde yapılan açılışın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da vurguladığı gibi, “KKTC’nin egemenlik nişanesi ve kurumsal kapasitesine güç katacak”

Hayırlı olsun.