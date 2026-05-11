Patika Doğa Sporları Derneği ve İskele Hayvan Kurtarma Derneği pazar günü "Patili dostlarımız için doğaya yürüyoruz” etkinliği düzenleyecek.

Patika Doğa Sporları Derneği Başkanı Erdoğan Işık tarafından verilen bilgiye göre, doğa sevgisi, dayanışma ve hayvanlara destek amacıyla düzenlenen yürüyüş Kantara ve çevresi parkurunda yapılacak.

Yürüyüş sırasında Kantara Kalesi ve Kantara Piknik Alanı da ziyaret edilecek. Etkinlikte İskele Hayvan Kurtarma Derneği yetkililerine nakit olarak veya havale yapılarak makbuz karşılığında bağışta da bulunulabilecek.



