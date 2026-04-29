Bellapais İlkbahar Müzik Festivali çerçevesinde yarın akşam İtalyan şarkıları konseri düzenlenecek.

Verilen bilgiye göre, Patricia Freres (soprano), Oksana Donika (mezzo-soprano), Umut Cem Erten (tenor), Sabina Vodopianova (violin), Susanna Orchan (çello) ve Elena Stern’in (piano) yer alacakları konser saat 20.00'de başlayacak.

Konserin 600 TL'den biletli olacağı duyurulan açıklamada, Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişinden veya çevrimiçi olarak Gişekibris.com ve Kibrisbiletcim.com üzerinden bilet satılacağı kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens ve Kybele katkılarıyla bu yıl 21’incisi düzenlediği festival kapsamında, 2 Mayıs Cumartesi akşamı ise Türkiye Polifonik Korolar Derneği’nin Gençlik ve Büyükler Koroları’nın konseri yer alacak.