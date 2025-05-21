Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, yaz aylarına doğru hızla ilerlediğimiz bugünlerde ülkemizin dört bir yanından bulunan belediyelerin harıl harıl ot temizliği yaptığını gözlemlediklerini dile getirdiler.

Kış ayları boyunca yapılmayan ot temizliğinin hava sıcaklıklarının artmaya başladığı bugünlerde olası ot yangınlarına karşı otların temizlenmesiyle önlem alındığını ifade eden vatandaşlarımız, “Keşke bu ot temizliği senede bir kez yerine dört mevsim yapılsa. Hem işçiler daha az zorlanır hem de kış aylarında büyüyen otlar çirkin görüntüler ortaya çıkarmaz” diye konuştular.

Ayrıca düzenli ot temizliği yapılmaması nedeniyle çevreye saygısı olmayan bazı kişilerin ellerindeki pet şişeleri ve diğer molozları bu otlara savurduğunu da ifade eden vatandaşlarımız, bu nedenle de etrafın çöp ve molozlarla dolduğunu sözlerine eklediler.