Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, Joshua Kimmich'in sözleşmesini uzattı. Bavyera ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada Kimmich'le 2029 yılına kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer açıklamasında, "Bayern Münih'in sadece formayı değil aynı zamanda sorumluluk da taşıyan futbolculara ihtiyacı var. Joshua Kimmich bu oyunculardan biri." dedi.

Kulübün sportif direktörü Christoph Freund ise yeni kontrata ilişkin, "Herkes Joshua Kimmich'in oyun ve kulüp hakkında ne kadar tutkulu olduğunu maçın her dakikasında görebiliyor. O, ileriye doğru giden ve takıma ivme kazandıran bir lider." ifadelerini kullandı.

Takımda kalmaya devam edeceği için mutlu olduğunu dile getiren Kimmich, "Bayern Münih'te sportif hedeflerimi ulaşabilmek için en iyi ortama sahibim. Vermiş olduğum karar buna dayanıyor. Burada kendimi evimde hissediyorum ve henüz işim bitmedi." açıklamasında bulundu.

Bayern Münih'e 2015 yılında Stuttgart'tan transfer olan Kimmich, kulüpte 429 maça çıkarken 43 gol ve 114 asist kaydetti. Alman futbolcu Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Bundesliga (8), UEFA Süper Kupa, Almanya Kupası (3) ve Almanya Süper Kupası (6) şampiyonlukları yaşadı.