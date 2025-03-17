Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (BAY-SEN), geçen hafta 23.Olağan Genel Kurulu’nda belirlenen yeni yönetimi bugün ilk toplantısını yaptı.

BAY-SEN’den verilen bilgiye göre, Salih Sakallı’nın Başkan, Ruzin Görçin’in Genel Sekreter olduğu yeni yönetimde, görev dağılımı şu şekilde:

“Mali Sekreter Ali Balbaz, Örgütlenme Sorumlusu Işıl Çavuşoğlu, Eğitim Sorumlusu Talmaç Başkaya, Üye Sorunları Sorumlusu Gürcan Yüzüak, Sosyal İşler Sorumlusu Işık Gökman, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Ahmet Ogan, Faal Üyeler Hasan Altınmakas ve Bora Dede, Doğal Üye Eray Göksoylu.”