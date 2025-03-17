Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Karpaz bölgesine bir dizi ziyarette bulundu. Öztürkler, bu kapsamda Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ile bir araya geldi.

Ziya Öztürkler burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı dönemindeki yerel yönetimlerle iş birliği tecrübesine değindi.

Öztürkler, belediyelerin birleştirilmesi ve 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın geçtiği dönemde İçişleri Bakanı olarak belediyelerin kurumsal yapısını güçlendirmek, gelirlerini artırmak ve halka daha fazla hizmet sunabilmeleri için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti. Öztürkler, özellikle Belediyeler Yasası’nın hayata geçirilmesi sürecinde ilgili tüm taraflarla birlikte yoğun bir mücadele verdiklerini belirtti. Öztürkler, bu adımların, yerel yönetimlerin gelirlerini artırarak daha güçlü hizmetler sunmasına olanak sağladığını dile getirdi.

Seçimler sonucunda Fatma Çimen Tuğlu’nun Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nin ilk belediye başkanı olarak göreve başladığını hatırlatan Öztürkler, halktan memnuniyet duyulduğu yönünde bilgilerin kendilerine ulaştığını söyledi.

Öztürkler, bölge halkının daha iyi hizmet alabilmesi için yerel yönetimlerle merkezi hükümetin iş birliği içinde çalışmasının önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.