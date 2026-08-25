Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) heyetini kabul etti.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, eğitimde yıllardır biriken sorunların geçici tedbirlerle yönetilemeyecek noktaya geldiğini belirterek, okulların fiziki koşullarından, öğretmenlerin özlük haklarına kadar bütünlüklü bir planlamaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

“Çocuklarımızın geleceği konteynerlere, öğretmenlerimizin emeği belirsizliğe mahkûm edilemez” diyen Çeler, öğretmenler arasındaki ücret ve hak farklılıklarının adalet temelinde çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca öğretmenlerin ekonomik koşulları, okulların altyapı ihtiyaçları, eğitimde fırsat eşitliği ve kamusal eğitimin güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TDP heyeti, eğitimde yaşanan sorunların çözümünün günübirlik uygulamalardan değil; bilimsel, planlı, katılımcı ve uzun vadeli bir eğitim politikasından geçtiğini vurgularken, KTOEÖS heyeti de öğretmenlerin ve öğrencilerin karşı karşıya bulunduğu sorunlara ilişkin görüş ve önerilerini aktardı.

Taraflar, kamusal eğitimin güçlendirilmesi ve eğitim alanındaki sorunların çözümü için diyaloğun ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.