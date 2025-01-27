AKSA BİRİNCİ LİG 16. HAFTA PANORAMASI

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 16. Hafta karşılaşmalarıyla ikinci devre başladı.

İlk devrenin flaş ekiplerinden A. Kozanköy’ün konuk ettiği liderin takipçisi K.Kaymaklı’yı mağlup etmesiyle ikinci devrenin ilk haftasında lider Mormenekşe konuk ettiği S. Geçitkale’yi 1 – 0 mağlup ederek takipçisiyle puan farkını 6’ya çıkardı.

Play-off oynama hedefindeki takımlardan Düzkaya konuk ettiği Yeniboğaziçi’nin geriye düştüğü karşılaşmada mağlup etmeyi başararak iki basamak birden yükselerek play-off hattına girdi. Yeniboğaziçi ise ikinci devreye kötü bir başlangıç yaparak 2. olma şansını iyice azalttı.

Sezona yeniden Süper Lige yükselme hedefiyle başlayan Türk Ocağı takımı devre arasında yaptığı takviyelerle iyi bir başlangıç yaparak ligin dibine demir atmış olan Çanakkale’yi farklı mağlup etti. Bu galibiyetle play-off hattına yükselen Türk Ocağı gözünü 2.ci sıraya dikti.

Play-off oynama hedefindeki Hamitköy ile Yalova arasındaki karşılaşma birer golle sonuçlandı ve iki takımda play-off hattının altına geriledi.

Play-out hattında olan Binatlı konuk ettiği Yılmazköy’ü tek golle mağlup ederek ikinci devreye iyi bir başlangıç yaptı. Yılmazköy’de ise ilk devrenin son haftalarında başlayan kötü gidişat sürüyor. Play-out hattındaki Maraş ile Lapta arasındaki mücadeleyi kazanan Maraş ikinci devreye moralli başlamış oldu. Lapta ise play-out hattından çıkma şansını kaçırdı.

Oynanan 8 maçtan 1 tanesi beraberlikle tamamlanırken, 7 maçı ise ev sahibi takımlar kazanarak bu sezon bir ilk gerçekleşti.

Birinci Ligin 16. Haftasında oynanan 8 maçın tümünde kale ağları havalanmasına karşın 19 gol atılarak maç başına 2,5 gol ortalamasına yaklaşıldı.

Bu hafta en farklı galibiyeti Türk Ocağı konuk ettiği Çanakkale’yi 4 – 0 yenerek elde ederken, ikinci en farklı galibiyeti ise Maraş konuk ettiği Lapta’yı 3 – 0 yenerek aldı.

Ligde gol krallığı yarışında açık ara önde olan K.Kaymaklı’dan İlyas Yılmaz, Kozanköy’e attığı gole gol sayısını 23 yaparken, takipçisi Yalova’dan Yiğitcan Ayaz da Hamitköy’e attığı golle gol sayısını 12 yaptı.

Bu haftaki 8 maçta toplam 39 sarı kart gösterilirken, hiç kırmızı kart çıkmaması dikkat çekti.

Haftanın Takımı: A. Kozanköy

A.Kozanköy takımı konuk ettiği şampiyonluk hesapları yapan K.Kaymaklı takımını 2 – 1 mağlup ederek bir sürprize daha imza atarken, üst sıralar için de iddiasını artırdı.

Haftanın Futbolcusu: Ferhat Şenses(Binatlı)

Binatlı takımının devre arasında T.C kontenjanıyla kadrosuna kattığı Ferhat Şenses takımla çıktığı ilk resmi maçta takımının galibiyet golünü atmayı başarırken, oynadığı futbolla taraftarın beğenisini topladı.

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Dedekorkut(Düzkaya)

Düzkaya takımının tecrübeli teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, konuk ettikleri Yeniboğaziçi karşısında ilk yarıyı mağlup kapatırken, ikinci yarının başında yaptığı değişikliklerle takımını ateşleyerek 3 puanı kazanmasını bildi ve play-off iddiasını artırdı.

Haftanın Hakemi: Tufan Çerçioğlu(A. Kozanköy – K. Kaymaklı)

Kozanköy ile K. Kaymaklı arasında oynanan zorlu mücadelenin orta hakemliğini yapan Tufan Çerçioğlu, maç boyunca pozisyonlara yakın olarak doğru düdükler çalarken, Kozanköy’e verdiği penaltı da doğru karar verdi.

Haftanın Kareası:

Yunus Yeşilırmak(Düzkaya), Mehmet Göktaş(Binatlı), Burak Koçar(T. Ocağı), Yiğitcan Ayaz(Yalova)

Haftanın Onbiri:

Ali (A. Kozanköy), Ertan(Mormenekşe), Uğur(Düzkaya), Sertaç(Türk Ocağı) Mevlüt(Binatlı), Sami(Mormenekşe), Kağan(Türk Ocağı), Yekta(N.Dipkarpaz), Emre (Düzkaya), Devrim (N.Dipkarpaz), Efe (A.Kozanköy).

Aksa 1.Lig 16. Hafta sonuçları

A.Kozanköy-K.Kaymaklı: 2 – 1

Hamitköy-Yalova: 1 – 1

N.Dipkarpaz-Vadili : 2 – 0

Binatlı-MH Yılmazköy: 1 – 0

Düzkaya-Yeniboğaziçi: 2 – 1

Maraş-Lapta: 3 – 0

Türk Ocağı-Çanakkale: 4 – 0

Mormenekşe-S.Geçitkale: 1 – 0

Aksa 1.Lig 17. Hafta programı:

Yeniboğaziçi-Türk Ocağı

K.Kaymaklı – Maraş

Yalova – A. Kozanköy

Çanakkale – Binatlı

Lapta – Mormenekşe

Vadili – Düzkaya

S. Geçitkale – N.Dipkarpaz

M. Hacıali Yılmazköy – Hamitköy

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

