Geçtiğimiz hafta istenmeyen olaylara sahne olan, Gönyeli ile Çetinkaya arasında oynanan U17 Elit Lig müsabakası ile ilgili Gönyeli Spor Kulübü, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Kulüp Başkanı Sinem Baştaş yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Değerli Spor Camiası,

26 Ekim Pazar günü Çetinkaya U17- Gönyeli U17 maçından sonra çıkan olaylar tüm spor kamuoyunun malumudur.

GÖNYELI SK Yönetim Kurulu olarak akşam yaptığımız YK toplantısında, maç sonunda yaşananlar enine-boyuna değerlendirilmiştir.

77 yıllık mazisinde sayısız şampiyonluk ve kupalar olan camiamız için, tıpkı daha önce olduğu gibi rekabetin sadece ve sadece sahada kalması, fair-play ruhundan ödün vermemek, rakiplerimize saygılı olmak ve aynı şekilde saygı görmek, bundan sonra kazanılacak kupalardan daha kıymetlidir.

Bu bilinçle, yaşanan olayları kesinlikle tasvip etmediğimizi, bu gibi olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını tüm spor kamuoyuna bildiririz.”