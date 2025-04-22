Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Disiplin Tüzüğü’nde yapılan düzenlemeye karşı Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyaladı ve yürütmenin durdurulması talebiyle ara emri başvurusunda bulundu.

Başvuru öncesinde Lefkoşa mahkemeler önünde basın açıklaması yapıldı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem konuşmasında, Anayasa ve yasalara aykırı şekilde yapılan tüzüğe karşı hukuki mücadele başlatacaklarını belirterek, “Laik eğitim, laik toplum yapımımıza karşı atılan bu adıma bir kez daha ‘geçit yok’ diyoruz” dedi. Eylem, hukuki ve eylemsel boyutta her türlü türlü mücadeleyi sürdüreceklerini yineledi.

Bu hafta "mücadele ateşinin" bölgelerde yanmaya devam edeceğini hatırlatan KTOEÖS Başkanı Eylem, dün akşam Girne’de, çarşamba Gazimağusa’da, perşembe Güzelyurt’ta, diğer iki gün de Lefkoşa'da olacaklarını kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, “Kıbrıs Türk toplumunda kadınlar özgürdür. İster kapanır, ister açılır fakat çocuklar kapanmaz” dedi. Maviş, kız çocuklarını kapatıp, hegemonyasına almak isteyen erkek zihniyetine karşı olduklarını belirtti.

“Sadece yasalar konuşmaz bu toplumda etik de konuşur, ahlak da konuşur” diyen Maviş, laik bir cumhuriyette, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir toplumda kadının, kızların kılık, kıyafet özgürlüğünü erkek politikacıların belirlemesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu’nun açıklamalarına da değinen Maviş, Rum Ortodoks Kilisesi’nin bugüne kadar neler yaptığını ve niyetini bildiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

“ ‘Kıbrıs Türk toplumu laik ve sekülerdir, devletle, din işleri ayrı bir toplumdur. Bundan gurur duyuyoruz. Kıbrıs Rum toplumu daha muhafazakar, dinine bağlı, dinle, devlet işlerini karıştıran bir toplumdur’ diyeceklerine papazı gündem yapıp, ülkedeki siyaseti değiştireceklerini zannediyorlar, yanılıyorlar.”

Avukat Öncel Polili de, Disiplin Tüzüğü’yle ilgili ilk davayı açtıklarında tüzüğün geri çekildiğini hatırlattı.