Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Merkezi Cezaevi'nde yaşanan personel eksikliği ve buna bağlı sorunların giderilmesi için 21 Mayıs’a kadar somut adım atılmaması halinde greve gideceklerini duyurdu.

Merkezi Cezaevi’ndeki gardiyan ve sağlık personeli yetersizliği ile yıllardır çözüm bekleyen yapısal sorunlara çözüm bulunamadığını savunan sendikalar, 75 gardiyan eri ve doktor başta olmak üzere ihtiyaç duyulan personel için münhallerin bir an önce açılmasını talep etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve KAMUSEN Başkanı Metin Atan, sendika üyeleriyle birlikte personel eksikliğine ve diğer sorunlara dikkat çekmek amacıyla Yeni Merkezi Cezaevi önünde ortak basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ise Merkezi Cezaevi’ndeki personel yetersizliklerine ve sağlık hizmetlerindeki eksikliklere yönelik eleştirilerde bulunarak, 21 Mayıs tarihine kadar somut adımlar atılmaması halinde, sendikalar olarak grev kararı alacaklarını açıkladı.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cezaevindeki uzun süredir devam eden personel eksikliklerinin artık kabul edilemez bir seviyeye ulaştığını belirten Bengihan, cezaevinin diğer kamu dairelerinden farklı olduğunu belirterek, “Bir dairede işler ertelenebilir ve ertesi gün tamamlanabilir. Ancak cezaevinde böyle bir durumun telafisi yoktur; burada insan hayatından bahsediyoruz” dedi.

Bengihan, cezaevindeki kişi sayısının bir köy nüfusunu aştığını belirterek personel ve sağlık hizmetleri açısından bu yoğunluğun altından kalkılamadığını kaydetti.

9 MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yasaya göre cezaevine doktor istihdam edilmesi gerekirken hâlâ bu görev için kalıcı bir atama yapılmadığını ifade eden Bengihan şöyle devam etti:

“2023'te yeni cezaevine taşındık, üzerinden 2,5 yıl geçti. Yasaya göre burada bir doktor bulunması gerekiyor, ancak doktor istihdam edilmedi. Münhal ilanı yapıldı, fakat başvuran olmadı. Mevcut sistemde görevli olan doktor ise sadece ayda bir cezaevine geliyor. Bu kabul edilemez. 9 mahkum hayatını kaybetti ve bu ölümlerde ihmali olan herkes sorumludur.”

“İÇERİDE 789 KİŞİ VAR”

Bugün itibarıyla Merkezi Cezaevi'nde mahkum ve tutuklu sayısının 789 olduğunu belirten ve sürekli personel eksikliği yaşandığına işaret eden Bengihan, gardiyanların, yeni ve eski cezaevlerinde nöbet tuttuğunu ve neredeyse evlerine gidemediğini ifade etti.

“HEMŞİRE YENİ ALINDI, HUKUKÇU VE SOSYAL HİZMET UZMANI HÂLÂ YOK, BİRÇOK KİLİT KADRO BOŞ”

“Hemşire münhali ve sınavı yeni tamamlandı ancak henüz göreve başlamadılar. Hukukçu alımı yapılmadı. Sosyal hizmet memuru kadrosu olmasına rağmen münhal açılmadı. Cezaevi, sadece insanları dört duvar arasına kapatmak değil, onları rehabilite etmek ve topluma kazandırmak da asli görevlerindendir.” ifadelerini kullanan Bengihan, cezaevinin yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda rehabilitasyon hizmeti de sunması gerektiğine dikkat çekti ve hâlâ birçok kilit kadronun boş olduğunu belirtti.

“DOKTOR EKSİKLİĞİ ÇÖZÜLMEZSE, SORUMLULAR HESAP VERMEK ZORUNDA KALACAK"

Cezaevindeki doktor eksikliğine dikkat çekerek, görevli doktora yönelik eleştirilerde bulunan Bengihan, “Görevini yapmayan doktor hakkında disiplin soruşturması açılmalı. Görev yeri cezaevi olan bir doktor cezaevine ayda bir nasıl gelir ?' şeklinde konuştu.

Kamu Hizmeti Komisyonu'nun performans değerlendirmelerinde bu durumu göz önünde bulundurması gerektiğini savunan Bengihan, en az iki sözleşmeli doktorun cezaevinde görevlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sözleşmeli doktorların, yasayla alınacak doktorlara göre daha hızlı atanabileceğini ifade eden Bengihan, "Eğer 21 Mayıs'a kadar adım atılmazsa, sorumlular bu ihmallerin bedelini açıklamak zorunda kalacak" dedi.

Hükümete ve İçişleri Bakanlığı’na uyarıda bulunan ve 21 Mayıs’a kadar süre verdiklerini kaydeden Bengihan, personel ihtiyacının defalarca yazılı olarak iletildiğini belirterek, “Artık bu yazılar yeterli değil. 21 Mayıs’a kadar doktor, gardiyan ve diğer ihtiyaç duyulan personel için münhal ilan edilmezse, greve başlayacağız. Gerekli izinlerin bir haftada verilebileceğini biliyoruz. Bir ay süre tanıyoruz. Bu süre içinde adım atılmazsa bizden çözüm beklemesinler.” dedi.