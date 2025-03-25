Ortaokul ve liselere getirilen "başörtüsü" düzenlemesi yeniden incelenmek üzere geri çekiliyor.

Başbakan Ünal Üstel, kamuoyunda tartışmalara ve öğretmen sendikalarının eylemine neden olan "Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uygulanacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü"nün Bakanlar Kurulu'nca, yeniden ele alınmak amacıyla geri çekildiğini açıkladı.

Üstel, “Daha önce Bakanlar Kurulu’nda bir düzenleme yaptık. Bu düzenlemeyi yaparken, halkı ayrıştırmayı veya germeyi, çocuklarımız arasında itilaf yaratmayı hedeflemedik. Böyle bir düşüncemiz yoktu” ifadelerini kullandı. “Bazı çocuklarımızın dini inançlarına, bazı yerlerin saygılı olması gerek” diyen Üstel, “dini inançlarla özgürlükler karıştırılmamalı” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün Mecliste söz aldı.

Erhürman, Bakanlar Kurulu'nda “Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü’nün” toplumda gerginlik yarattığını belirterek tüzüğün geri alınmasını istedi.

Bu gerginliğin ortadan kaldırılması gerektiğini, toplumu bölecek girişimlere gerek olmadığını ifade eden Erhürman, istişare etmeye hazır olduklarını söyledi.

Erhürman, öğrencilerden velilere, öğretmenlerden eğitim camiasının tüm paydaşlarına kadar herkesin bu gerginlikten etkilediğine dikkat çekti. Erhürman, “Bu gerginliğin bir an önce ortadan kaldırılması gerekmektedir. Eğitim sistemimizde hâlihazırda çok ciddi sorunlar varken, toplumu daha da kutuplaştıracak adımlar atılmasına gerek yoktur” dedi.

Tufan Erhürman, “Bu noktada kısa bir öneri sunmak istiyorum: Eğer söz konusu tüzük değişikliğiyle ilgili bir sorun varsa, çözüme ulaşmak adına yasal ve demokratik mekanizmaların devreye girmesine olanak sağlanmalıdır. Bunun için de en doğru adım, tüzüğün geri çekilmesidir” ifadelerini kullandı.

Erhürman, öğrencilerin öğretmenlerin huzuru için sınavların yapılması için bunun yapılmasını istedi, konunun siyasi değil çocuklar olduğuna işaret etti.

ÜSTEL: HÜKÜMET OLARAK HER ZAMAN UZLAŞIDAN YANAYIZ…

Erhürman'dan sonra söz alan Başbakan Ünal Üstel, konunun çocuklar olunca akan suların durduğunu ifade ederek, Bakanlar Kurulu’nun tüzük düzenlemesi yaparken halkı ayırma veya gerginleştirme gibi bir düşüncesi olmadığını, hükümet olarak da her zaman uzlaşıdan yana olduklarını kaydetti.

Üstel, dini inançlara saygılı olunması gerektiğini ancak toplumda gerginlik oluştuğunu ifade ederek, gerekli istişareler için tüzüğü geri alıp, yeniden el birliği ile istişare içinde birlik beraberlik içinde topluma kazandıracaklarını kaydetti.