Toplumsal gerilime neden olan eğitimde başörtü krizi sendikal eylemlerle sürerken, başörtüsü nedeniyle okula alınmayan Lefkoşa İrsen Küçük Ortaokulu 8'nci sınıf öğrencisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Başörtülü İrsen Küçük Ortaokulu son sınıf öğrencisi, geçtiğimiz perşembe günü Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne kayıt oldu.

İrsen Küçük Ortaokulu’nda eğitim gören ve başörtüsü nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandıran tartışmaların merkezindeki kız öğrencinin kaydı okuldan alındı. Söz konusu öğrencinin eğitimine Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde devam edeceği öğrenildi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji Müdürü ve Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, “Çocuk artık bizim okulumuzda. Mecbur kaldı. Arkadaşları ile okuyup, oradan mezun olmak istiyordu ancak öğretmenlerin oluşturduğu baskıdan dolayı devam edemedi. Biz burada çocuğumuza sahip çıkarız." dedi.

Himmet Turgut, çocuğun geçtiğimiz perşembe günü İrsen Küçük Ortaokulu'ndan tasdiknamesini aldığını, ardından bakanlığın onayladığını ve daha sonra kaydının Hala Sultan İlahiyat Koleji'ne yapıldığını aktardı.

8 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan tüzük değişikliği ile liselerde başörtüsü yasağı kaldırılmış, ortaokullarda ise kıyafet uygulamaları okul yönetimlerinin inisiyatifine bırakılmıştı. Ülkedeki tek ilahiyat eğitimi veren Hala Sultan Koleji’nde ise kıyafet kuralları okul yönetiminin önerisiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek.