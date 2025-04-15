KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Rugee Quemou Watkıng yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 11 Nisan 2025 tarihinde Gönyeli Polis Karakoluna giden Rugee Quemou Watkıng’in yapılan muhaceret kontrolünde 26.10.2021 tarihinden itibaren toplam 1263 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanında "Ülkesine dönmek istediğini" söylediğini aktardı. Polis, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.