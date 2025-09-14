Basketbol Federasyonu 2025-26 sezonu için liglerin koordinatörlüğüne Ali Tüzünkan’ı getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Merkez Hakem Komitesi’ni atayan Basketbol Federasyon Yönetim Kurulu, bu kez basketbol camiasının yakından tanıdığı bir ismi göreve getirdi.

Yapılan görüşmeler sonucunda Ali Tüzünkan tüm liglerin koordinatörü olmayı kabul etti.

KILIÇ, HAKEMLERLE TOPLANTI YAPACAK

Öte yandan Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Çağakan Kılı.ç 15 Eylül Pazartesi hakemlerle buluşacak.

Kılıç, hakemlerle saat 19.30’da IQS Café’de bir araya gelecek.