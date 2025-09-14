Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 2. Kemal Mehmet Ali Aksay U11 Ferdi Klasman Turnuvasını gerçekleştirdi.
13 Eylül Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda U11 Ferdi Klasman Turnuvası yapıldı ve izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı.
Oynanan maçlar sonunda kadınlarda Ada Cankara, erkeklerde ise Kerem Ahçıoğulları şampiyonluğa ulaştı. Oynanan maçlar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
Kadınlarda dereceye girenler;
1. Ada Cankara(Gönyeli)
2. Gülşen Yalovacı (Gühad)
3. Derya Akbatur (Gönyeli)
4. Lioni Lamb (Net)
Erkeklerde dereceye girenler;
1. Kerem Ahçıoğulları (Arucad Anka)
2. Borna Valinia (Gönyeli)
3. Bora Ramiz (Beriroğulları)
4. Arif Gökşah (Bekiroğulları)