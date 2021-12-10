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YDÜ ve GAÜ kayıpsız gidiyorlar

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Basketbolda ÜNİLİG mücadelesinde ikinci hafta tamamlanırken Girne Amerikan Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi oynadıkları iki maçı da kazanıp yollarına kayıpsız devam eden ekipler oldular

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YDÜ ve GAÜ kayıpsız gidiyorlar
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KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlediği ÜNİLİG’de ikinci hafta heyecanı tamamlandı.
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oynadıkları iki maçı da kazanan ekipler oldular.Haftanın açılış maçında Pazartesi günü Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) konuk ettiği Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni (UKÜ) 85-75 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Çarşamba günü Girne’de oynanan maçta GAÜ rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşısında parke zeminden 77-49’luk skorla galip ayrılarak ikide iki yaptı.Haftanın kapanış maçında Perşembe günü Lefkoşa’da YDÜ konuk ettiği Rauf Denktaş Üniversitesini (RDÜ) 103-58’lik skorla yenerek ikide iki yapan bir diğer ekip oldu.
Sayı krallığında Güner ilk sırada
İki maçta kaydettiği 79 sayı ile LAÜ oyuncusu Ömer Güner sayı krallığı sıralamasının ilk basamağında yer alıyor.
GAÜ’den Emir Can Mercan 56 sayı ile sıralamada ikinci konumda yer alırken, RDÜ oyuncusu James Baker ise 51 sayı ile üçüncü sırada yer aldı.
ÜNİLİG üçüncü hafta maçlarına gelecek hafta devam edilecek. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve program şöyle:
2. Hafta Sonuçları
LAÜ – UKÜ: 85-75
GAÜ – DAÜ: 77-49
YDÜ – RDÜ: 103-58
ÜNİLİG Puan Durumu
TAKIMLAR  O         G         M        A         Y         P
1. YDÜ                      2          2          -           189      102      4
2. GAÜ                      2          2          -           165      131      4
3. LAÜ                       2          1          1          173      169      3
4. DAÜ                      2          1          1          143      165      3
5. RDÜ                       2          -           2          140      191      3
6. UKÜ                      2          -           2          119      171      2
3. Hafta Programı
13 Aralık Pazartesi
UKÜ Arena: UKÜ – GAÜ (19.00)
14 Aralık Salı
N. Taşkın Spor Salonu: DAÜ – RDÜ (19.00)
16 Aralık Perşembe
RA25 spor Salonu: YDÜ – LAÜ (19.00)
 
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