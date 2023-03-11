YDÜ, Girne’den mutlu döndü: 55-49

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de Girne Amerikan Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi. Mücadele deplasman ekibi YDÜ’nün 55-49 üstünlüğünde sona erdi. Bu sonuç ile YDÜ 7’inci maçında 5’inci galibiyetini elde ederken, GAÜ 6’ıncı mağlubiyetini aldı.
Maçın ilk periyodu başa baş bir mücadeleye sahne olurken ev sahibi GAÜ 11-10 üstünlükle ikinci periyoda başladı. YDÜ bu periyotta oyunda üstünlüğü kurarken farkı açtı ve soyunma odasına 31-18 önde girdi. Üçüncü periyot GAÜ’nün üstün savunması ile geçti ve Girne ekibi rakibini sadece 5 sayıda tuttu. 36-36 eşitlik ile başlayan son periyotta istediklerini daha fazla sahaya yansıtan YDÜ karşılaşmayı 55-49 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
YDÜ’de Batu Aybars 13 sayı, Udodi 8 sayı 13 ribaunt, Refet Karamustafaoğlu 9 sayı 10 ribaunt ve Atilla Topaloğlu 10 sayı 8 ribaunt ile öne çıkan isimler oldu. GAÜ’de Emir Can Mercen 16 sayı 12 ribaunt ve Ali Erdem Tiryakioğlu 12 sayı 11 ribaunt ile ‘double-double’ yapan isimler olurken, bu performansları yenilgiyi önleyemedi.
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