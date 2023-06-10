YDK ‘En iyi 4’ arasında

Türkiye’nin Isparta ilinde düzenlenen Basketbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği’ne katılan Yakın Doğu Koleji çok önemli bir başarıya imza attı. Temsilcimiz oynadığı 3 maçın 2’sini kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.
İlk maçta İzmir Özel Güzelbahçe Bahçesehir Ortaokulu’nu 67-40 mağlup eden YDK, ikinci maçında 2. Antalya Bilbaşar takımına 70-60 kaybetti. 3.maçta Ankara Bahçesşehir Koleji karşısına çıkan ekibimiz karşılaşmayı 70-68 kazanarak Türkiye’nin en iyi 4 takımı arasında kendisine yer buldu.
YDK, yarı final çapraz eşleşmede Ankara Arı Koleji ile İzmir Bahçeşehir Koleji galibi ile yarın karşı karşıya gelecek.
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