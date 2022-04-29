ÜNİLİG’de şampiyon RDÜ

Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun finalinde rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) 75-61 mağlup eden Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) 2021-22 sezonu şampiyonu oldu





Müthiş final RDÜ’nün

RA25 Spor Salonu’nda yer alan final mücadelesine basketbol severler büyük ilgi gösterirken, karşılaşma şölen havasında geçti. Karşılaşmanın ilk periyodu 19-12 DAÜ üstünlüğüyle geçerken takımlar devre arasına 32-32 eşitlikle girdi. Üçüncü periyot sonunda 8 sayılık farka uzanan RDÜ 55-47 üstünlük yakaladı. Son periyotta DAÜ’nün farkı azaltma çabaları sonuç verse de son bölümde RDÜ skor üstünlüğünü lehine çevirerek maçı 75-61 kazanarak şampiyon oldu. RDÜ’den Emmanuel Paye 17 sayı, 16 ribaunt ile ön plana çıkarken, DAÜ’den 22 sayı ile oynayan Marho Okorefe maçın en skorer ismi oldu.



YDÜ üçüncü tamamladı

Finalden önce oynanan ÜNİLİG’in üçüncülük maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi karşılaştı. Rakibini 61-57 mağlup eden YDÜ, sezonu üçüncü olarak tamamladı. YDÜ galibiyete 9-9, 28-21, 43-41 ve 61-57’lik periyotlarla uzandı. GAÜ’den 24 sayı, 24 ribaunt ile oynayan Praise Okafor ön plana çıkan isim olurken, YDÜ’den Fuat Farisoğlu kaydettiği 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.



Ödüller verildi

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle klasman MVP’si GAÜ oyuncusu Praise Okafor’a, Final Four MVP’si RDÜ oyuncusu Emmanuel Paye’ye, takımlara kupa ve madalyaları Basketbol Federasyonu ile Üniversite Sporları Federasyonu başkanı Orhun Mevlit ile Hüseyin Kınacı ve yöneticiler

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde organize edilen UNİLİG üçüncülük ve final karşılaşmaları ile tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun finalinde rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) 75-61 mağlup eden Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) 2021-22 sezonu şampiyonu oldu.RA25 Spor Salonu’nda yer alan final mücadelesine basketbol severler büyük ilgi gösterirken, karşılaşma şölen havasında geçti. Karşılaşmanın ilk periyodu 19-12 DAÜ üstünlüğüyle geçerken takımlar devre arasına 32-32 eşitlikle girdi. Üçüncü periyot sonunda 8 sayılık farka uzanan RDÜ 55-47 üstünlük yakaladı. Son periyotta DAÜ’nün farkı azaltma çabaları sonuç verse de son bölümde RDÜ skor üstünlüğünü lehine çevirerek maçı 75-61 kazanarak şampiyon oldu. RDÜ’den Emmanuel Paye 17 sayı, 16 ribaunt ile ön plana çıkarken, DAÜ’den 22 sayı ile oynayan Marho Okorefe maçın en skorer ismi oldu.Finalden önce oynanan ÜNİLİG’in üçüncülük maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi karşılaştı. Rakibini 61-57 mağlup eden YDÜ, sezonu üçüncü olarak tamamladı. YDÜ galibiyete 9-9, 28-21, 43-41 ve 61-57’lik periyotlarla uzandı. GAÜ’den 24 sayı, 24 ribaunt ile oynayan Praise Okafor ön plana çıkan isim olurken, YDÜ’den Fuat Farisoğlu kaydettiği 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle klasman MVP’si GAÜ oyuncusu Praise Okafor’a, Final Four MVP’si RDÜ oyuncusu Emmanuel Paye’ye, takımlara kupa ve madalyaları Basketbol Federasyonu ile Üniversite Sporları Federasyonu başkanı Orhun Mevlit ile Hüseyin Kınacı ve yöneticiler takdim etti.