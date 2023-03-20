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Ünilig’de müthiş heyecan

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Klasmanın tamamlanmasına 2 hafta kala ilk 4 takımın birbiri ile yakın pozisyonları Metgin Ünilig’deki rekabeti yakından hissettiriyor

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Ünilig’de müthiş heyecan
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KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de zirvede işler karıştı. Lider BAÜ’nün takipçisi RDÜ’ye kaybetmesinin ardından YDÜ’yü yenen DAÜ’nün ilk 4 içindeki iddiasını güçlendirdiği ligde klasmanın tamamlanmasına 2 hafta kaldı.
DAÜ’DEN KRİTİK GALİBİYET: 66-55
Ligin 8’inci haftasının kapanış maçında YDÜ ile DAÜ, RA-25 Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. 7 maçının 5’ini kazanan YDÜ karşısına 3 galibiyetle çıkan DAÜ, bu zorlu maçı 66-55 kazanarak lig şampiyonluğu konusundaki iddiasını ortaya koydu.
Maçın ilk periyodunu 4 sayı üstün geçen DAÜ, soyunma odasına da 39-28 önde girdi. İkinci yarıda da oyun kontrolünü kaybetmeyen ve rakibinin farkı kapamasına müsaade etmeyen Mağusa ekibi mücadeleden 66-55 üstün ayrılan taraf oldu.
DAÜ’de Arda Göztaşı ürettiği 22 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken 7 de ribaunt topladı. YDÜ’de Batu Aybars 16 sayı ile takımı adına en fazla sayı atan oyuncu olarak maçı tamamladı.
 
Metgin Ünilig Puan Durumu:
1-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi               8             6             2
2-Rauf Denktaş Üniversitesi                      8             6             2
3-Yakın Doğu Üniversitesi                         8             5             3
4-Doğu Akdeniz Üniversitesi                     8             4             4
5-Girne Amerikan Üniversitesi                 8             2             6
6-Ortadoğu Teknik Üniversitesi                8             1             7
 
Metgin Ünilig 9. ve 10. Hafta programı:
9.HAFTA
23 Mart                BAÜ-GAÜ
24 Mart                DAÜ-ODTÜ
25 Mart                YDÜ-RDÜ
 
10.HAFTA
30 Mart                ODTÜ-YDÜ
31 Mart                RDÜ-GAÜ
1 Nisan BAÜ-DAÜ
 
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