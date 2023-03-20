Ünilig’de müthiş heyecan

Klasmanın tamamlanmasına 2 hafta kala ilk 4 takımın birbiri ile yakın pozisyonları Metgin Ünilig’deki rekabeti yakından hissettiriyor

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de zirvede işler karıştı. Lider BAÜ’nün takipçisi RDÜ’ye kaybetmesinin ardından YDÜ’yü yenen DAÜ’nün ilk 4 içindeki iddiasını güçlendirdiği ligde klasmanın tamamlanmasına 2 hafta kaldı.

DAÜ’DEN KRİTİK GALİBİYET: 66-55

Ligin 8’inci haftasının kapanış maçında YDÜ ile DAÜ, RA-25 Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. 7 maçının 5’ini kazanan YDÜ karşısına 3 galibiyetle çıkan DAÜ, bu zorlu maçı 66-55 kazanarak lig şampiyonluğu konusundaki iddiasını ortaya koydu.

Maçın ilk periyodunu 4 sayı üstün geçen DAÜ, soyunma odasına da 39-28 önde girdi. İkinci yarıda da oyun kontrolünü kaybetmeyen ve rakibinin farkı kapamasına müsaade etmeyen Mağusa ekibi mücadeleden 66-55 üstün ayrılan taraf oldu.

DAÜ’de Arda Göztaşı ürettiği 22 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken 7 de ribaunt topladı. YDÜ’de Batu Aybars 16 sayı ile takımı adına en fazla sayı atan oyuncu olarak maçı tamamladı.



Metgin Ünilig Puan Durumu:

1-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 8 6 2

2-Rauf Denktaş Üniversitesi 8 6 2

3-Yakın Doğu Üniversitesi 8 5 3

4-Doğu Akdeniz Üniversitesi 8 4 4

5-Girne Amerikan Üniversitesi 8 2 6

6-Ortadoğu Teknik Üniversitesi 8 1 7



Metgin Ünilig 9. ve 10. Hafta programı:

9.HAFTA

23 Mart BAÜ-GAÜ

24 Mart DAÜ-ODTÜ

25 Mart YDÜ-RDÜ



10.HAFTA

30 Mart ODTÜ-YDÜ

31 Mart RDÜ-GAÜ

1 Nisan BAÜ-DAÜ

