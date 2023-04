Ünilig’de Final Four zamanı

Basketbol Federasyonu’nun METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de klasmanın tamamlanmasının ardından14 Nisan Cuma akşamı final-four maçları oynanacak

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de klasmanın tamamlanmasının ardından tüm gözler final-four’a çevrildi.

Tüm maçların UKÜ Arena’da oynanacağı final four’da 14 Nisan Cuma akşamı saat 18.00’de yarı final ilk maçında YDÜ ile DAÜ, saat 20.00’de ise BAÜ ile RDÜ mücadele edecek.

14 NİSAN’DA İLK MAÇLAR OYNANACAK, ŞAMPİYON 16 NİSAN’DA BELİRLENECEK

MetginÜnilig Final Four’da 16 Nisan Pazar akşamı ise şampiyon belirlenecek. Saat 17.00’de üçüncülük maçının oynanmasının ardından saat 19.00’da ilk günün galipleri şampiyonluk için parkeye çıkacak.

Konuyla ilgili olarak Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ev sahipliğinde CIU Arena’da bir basın toplantısı düzenlendi.

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, Üniversiteler Spor Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve MetginLtd Kategori Yöneticisi Derin Yeşilada, KKTC Basketbol Federasyonu ÜNİLİG Sorumlusu Ali Tüzünkan ve Üniversiteler Spor Federasyonu ÜNİLİG Sorumlusu Ziya Tüzel’in birer konuşma yaptığı basın toplantısında final four’da mücadele edecek YDÜ, DAÜ, BAÜ ve RDÜ’nünantrenörleri ve bazı sporcuları da hazır bulundu.

MEVLİT: ÜNİLİG BİR VİZYON ORTAYA KOYDU

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit konuşmasında Ünilig’in ülkemizde eğitim gören öğrencilere bir geri dönüşüm sağladığını, onlardan sadece alma noktasından uzaklaşılarak, onlarla bütünleştiğimiz tek organizasyon olduğunu belirtti.

Başkan Mevlit bu organizasyonu iki federasyonun da devam ettirmesinin boynunun borcu olduğunu belirtti.

Mevlit, organizasyonun sporun birleştirici tarafını doğru bir şekilde kullanmada bir vizyon ortaya koyduğunu belirterek, başta Metgin ve UKÜ olmak üzere katkı koyan isimlere tek tek teşekkür etti.

KINACI: MAÇ KALİTESİ VE SEYİRCİ SAYISI ÇOK YUKARIYA ÇIKTI

Üniversiteler Spor Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ise 3 yıllık işbirliği sonucunda Ünilig’in marka değeri olarak her yıl yükseldiğini, sponsorMetgin’in de katılımı ile iki değerin bir araya geldiğini ifade etti.

Kınacı, maç kalitesi ve seyirci sayısının çok yukarıya çıktığını söyleyerek, final four’da da bunun daha da yükseleceğine inanç belirtti.

YEŞİLADA: BU ORGANİZASYONA DAHİL OLMAK ŞİRKETİMİZE VİZYON KATTI

MetginLtd Kategori Yöneticisi Derin Yeşilada, kendileri için çok heyecan verici bir süreç yaşadıklarını, bu organizasyona dahil olmalarının şirketlerine vizyon kattığını ve bunun bir örnek olduğunu belirtti.

Yeşilada, şirket olarak bir aile ortamında maçları izlediklerini ve çok memnun şekilde salonlardan ayrıldıklarını, hafta sonunda da final four heyecanını yaşamak için burada olacaklarını dile getirdi.

TÜZÜNKAN: BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLAN BİRÇOK MAÇA ŞAHİT OLDUK

KKTC Basketbol Federasyonu Ünilig Sorumlusu Ali Tüzünkan, UKÜ’ye kısa sürede sağladığı ev sahipliği için teşekkür ederek sözlerine başladı. Ünilig’in bu yıl Metgin’insponsorluğunda yapıldığını ve büyük heyecana sahne olan birçok maça şahit olunduğunu vurguladı.

Heyecanın doruğa çıktığını da belirten Tüzünkan, kupanın sahibinin bulunmasına az kaldığını, bunun da kendilerini oldukça heyecanlandırdığını aktardı.

TÜZEL: ÜNİLİG ÜLKE SPORU ADINA ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYONA DÖNÜŞTÜ

Üniversiteler Spor Federasyonu Ünilig Sorumlusu Ziya Tüzel ise iki federasyonun düzenlediği ve marka değer olma yolunda hızla ilerleyen Ünilig’in ülke sporu adına önemli bir organizasyona dönüştüğünü belirtti.

Basketbol kalitesi ve her maçta artan seyirci yanında öğrenci olarak okumaya gelen kişilerin üniversitelerine ve ülkemize aidiyet hissinin arttığını belirten Tüzel, finali en güzel şekilde yapmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.