ÜNİLİG’de DAÜ –RDÜ finali

Basketbol Uniligfinal four mücadelesinde rakiplerini mağlup eden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) finale yükselen ekipler oldular

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde organize edilen UNİLİG’definale yükselen ekipler belli oldu. Kalabalık seyirci kitlesi önünde oynanan final four mücadelesinde rakiplerini mağlup eden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) finale yükselen ekipler oldular.

DAÜ, NORMAL SEZON LİDERİNİ YENDİ

Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı Final Four’un ilk maçında YDÜ ile DAÜ karşı karşıya geldi. DAÜ, normal sezonda 10 maçının tamamını da kazanan ancak bu maçta önemli eksikleri bulunan rakibini 55-46 yenerek ilk finalist oldu. DAÜ’ye finali getiren periyotlar 13-14, 32-33, 39-44 ve 46-55 şeklinde geldi. Müsabakada YDÜ’den19 sayı, 17 ribauntluk performansıyla ChijinduAyomikunOmah ön plana çıkan isim olurken, DAÜ’denSariEliasIsmailAljoulani 18 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı.

RDÜ ÜSTÜN GÖTÜRDÜĞÜ MAÇTA FİNALE YÜKSELDİ

Gecenin diğer maçında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) finale yükselebilmek için mücadele etti. Rakibini 65-46 yenmeyi başaran RDÜ, finalde DAÜ’nün rakibi oldu. RDÜ 12-20, 21-32, 35-50 ve 46-65’lik periyotlarla finale yükseldi. RDÜ’deFred Smith ile GAÜ’de Hamit Çeliktaşlılar 16’şar sayı ile maçın en skorer oyuncuları oldular.

YDÜ-GAÜ arasında oynanacak üçüncülük maçı ise saat 18:00'de RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak. Final karşılaşması ise 29 Nisan Cuma günü saat 20.00’de oynanacak.



