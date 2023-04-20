U14 federasyon karmamız alkışlarla uğurlandı

KKTC Basketbol Federasyonu U14 Erkekler Karması, Balıkesir’de katıldığı U14 Erkekler Anadolu Şampiyonası’nı 2 galibiyet ve 2 yenilgi ile tamamladı. Zorlu rakipler karşısına çıkan ekibimiz finallere kalamamanın burukluğunu yaşarken, son maçın ardından mücadelesi nedeni ile salondaki basketbol severler tarafından alkışlandı.

KKTC Basketbol Federasyonu U14 Karması, Balıkesir'de yer alan U14 Erkekler Anadolu Şampiyonası'nda ilk maçta Kocaeli Basket’i 68-43 yenerken, ikinci maçta İstanbul ekibi TED’e 96-72 kaybetmişti.

Üçüncü maçında EBA Euro Basket Akademi’yi 67-41 yenen ekibimiz son karşılaşmada Ege Asist takımına 68-41 yenildi.

Karşılaşma sonrasında Balıkesir Spor İl Müdürü Adem Özalp U14 oyuncularımıza katılım sertifikalarını verirken, Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’e de güzel mücadele ve centilmenlik nedeni ile organizasyon adına teşekkür etti.

