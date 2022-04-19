Stephen Curry'den muhteşem dönüş

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) play off’ların ikinci maçları başladı. Golden State Warriors’ın yıldızı Stephen Curry, sakatlığının ardından çıktığı ikinci maça damgasını vurdu

NBA’de play offların ikinci maçları 3 karşılaşma ile başladı. Golden State Warriors, serinin ikinci maçında güçlü rakibi Denver Nuggets’ı ağırladı. Denver Nuggets, ilk yarıda başa baş bir oyun sergiledi ancak üçüncü çeyrekte Golden State Warriors fırtınası esti. Warriors, üçüncü çeyreği 44-30, maçı da 126-106 kazandı.

Sakatlığının ardından ikinci maçına da yedek soyunan Stephen Curry ise maça damgasını vurdu. Curry sadece 22 dakikada 34 sayı attı ve maçın en skorer ismi oldu.

Denver Nuggets’ın MVP adayı Nikola Jokic ise 20’de 9 iki sayılık, 4’te 0 üç sayılık atışları ile kötü bir performans sergiledi.

Warriors bu galibiyet ile seride durumu 2-0’a getirdi.

PHİLADELPHİA 76ERS SERİYİ 2-0'A GETİRDİ

Günün bir diğer maçında Philadelphia 76ers, serinin ikinci maçında Toronto Raptors’ı ağırladı. Toronto Raptors, ilk çeyreği 33-32 önde kapadı. Ancak ikinci çeyrekte üstünlüğü alan 76ers devreye 67-52 önde girdi. Toronto'nun son çeyrekteki mücadelesi yeterli olmayınca 76ers maçı 112-97 kazandı ve seride 2-0 öne geçti.

76ers'da Joel Embiid, 31 sayı 11 ribaund ile double-double yaptı ve maçın en skorer oyuncusu oldu.

DONCİC'SİZ DALLAS İKİNCİ MAÇINI KAZANDI

Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic’ten yoksun çıktığı maçta Utah Jazz’e evinde mağlup olmuştu. İkinci maça da iyi başlayan Utah Jazz, maçın ilk yarısını 55-48 önde tamamladı. İkinci yarıda toparlanan Dallas Mavericks, maçı 110-104 kazanmayı başardı.

Dallas’ta Jalon Brunson, 41 sayı ile kariyer rekoru kırdı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu. Maxi Kleber de bençten gelerek takımına 25 sayılık bir katkı sağladı.

Utah Jazz’da da Danovan Mitchell, 34 sayı, Bojan Bogdanovic ise 25 sayı ile oynadı.

Dallas Mavericks bu galibiyet ile seride durumu 1-1 yaptı ancak seride saha avantajını ilk maçta aldığı mağlubiyet ile kaybetti.

