Soyer deplasmanda galip

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig'de klasmanın son haftası devam ediyor. Larnaka Gençler Birliği ile Hacıganimler Soyer, 10'uncu haftada karşılaşırken kazanan 78-69 ile Lefkoşa ekibi oldu.
Hacıganimler Soyer'de Sercem İnancı ürettiği 19 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, play-off'u garantileyen G.Birliği'nde Omisakin'in 17 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Prolig'de klasman, Koopspor GAÜ maçı ile tamamlanacak.
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