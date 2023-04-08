banner913
banner932
28 0
Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı
27 0
 
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
54 0
İlkokullarda tüm finalistler belirlendi
İlkokullarda tüm finalistler belirlendi
11 0
“KKTC’yi tanımıyoruz”
“KKTC’yi tanımıyoruz”
73 0
“İlaç yok, yatak yok, hasta çok”
“İlaç yok, yatak yok, hasta çok”
14 0
İlkokullar Girne ve Güzelyurt eleme yarışları başladı
İlkokullar Girne ve Güzelyurt eleme yarışları başladı
14 0
banner915

Savoy Marmara, İskele’de kazandı

banner476

banner825
Savoy Marmara, İskele’de kazandı
banner931
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de beşinci haftanın kapanış maçında Avrupa Liderlik Üniversitesi (ALÜ) ile Savoy Marmara karşı karşıya geldi. İskele Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodunu 30-12 önde kapayan Lefkoşa ekibi, soyunma odasına da 40-22 üstün girdi. İkinci yarıda savunma yönü ile öne çıkan Marmara, karşılaşmadan 69-37 üstün ayrıldı.
Marmara’da Fırat Ceylan 24 sayı 12 ribaunt ile maçı tamamlarken, Halil Kutruza 14, Kıyal Tahir 10 sayı üretti. ALÜ’nün en skorer oyuncusu 14 sayı üreten Essam oldu. Bu sonuçla 5 hafta tamamlanırken, takımlar 4’er maçlarını oynamış oldu. 

Prolig puan durumu:

TAKIM                O    G    M
1-Koopspor        4    4    -
2-Caesar G.Birliği    4    2    2
3-GAÜ                 4    2    2
4-Savoy Marmara    4    2    2
5-ALÜ                  4    -    4
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.