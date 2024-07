Şampiyonluk kupası İskele Belediyesi’nde

Larnaka Gençler Birliği yöneticiler ile Basketbol Büyük Erkekler Liginde şampiyon olan basketbol takımı, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu ziyaret ettiler

2023 yılı KKTC Basketbol Federasyonu açılış liginde 1. Ertan Azer Kupasını kazanan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, 90. Yılını bir ilkle karşıladı. Son dönemde başarıdan başarıya koşan kulüp bünyesindeki basketbol takımı, 2023-2024 Extend Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nin de şampiyonu oldu. Sezon başında aldığı 90. Yıl İskele Kupasıyla birlikte 1 yılda 3. Kupasını göğüslemeyi başaran kulüp ve kulüp bünyesinde bulunan Basketbol Takımı, başarısını ve bu başarı neticesinde kazandığı kupaları, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile paylaştılar. İskele bölgesindeki spor kulüplerine ve sporculara yaptığı maddi ve manevi katkılarla gençlerin önünü açmayı hedefleyen İskele Belediyesi’ne teşekkür eden LGBSK Başkanı Kemal Boyacı, kulüplerine her zaman inanan ve her zaman yanlarında hissettikleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na da şükranlarını sundu.

LGBSK VE BASKETBOL TAKIMI, İSKELE BELEDİYE BAŞKANI SADIKOĞLU’NU ZİYARET ETTİLER

Geçtiğimiz ay düzenlenen olağan genel kurulunda başkan seçilen Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Kemal Boyacı, beraberindeki yeni yönetim kurulu ile Basketbol Takımı teknik kadrosu ve sporcuları ile birlikte İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. 2023-2024 Extend Büyük Erkekler Basketbol Ligi Şampiyonluk kupasını da beraberlerinde getirerek heyecanlarını ve başarılarını Başkan Hasan Sadıkoğlu ile paylaşan LGBSK Başkanı Kemal Boyacı, her zaman, her şartta kulüplerinin yanında olan, sporcularını maddi ve manevi olarak destekleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

SADIKOĞLU: “DAHA NİCE BAŞARILARA İMZA ATILACAĞINA İNANCIM TAM”

90 yıllık geçmişi olan İskele’nin en köklü kulübü Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün son dönemdeki başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu başarıyı ve başarı neticesinde kazandıkları kupaları kendisi ile paylaştıkları için kulüp yönetimine teşekkür etti. Kemal Boyacı başkanlığında oluşan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün yeni yönetimini de kutlayan Başkan Sadıkoğlu, başarının inanmaktan geçtiğini belirterek, kulübün daha nice başarılara imza atacağına olan inancını da dile getirdi.

BOYACI: SADIKOĞLU'NA DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Kemal Boyacı, başkan Hasan Sadıkoğlu'nun her zaman gençlerin yanında olduğunu ve Larnaka Gençler Birliği'nin hem basketbolda hem de Futbolda aldığı başarılara önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. İskele Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu bunu her zaman hissettiklerini belirten Boyacı Sadıkoğlu'na teşekkür etti. Görev kupa ile başladıklarını belirten Boyacı, önümüzdeki dönem tüm branşlarda alt yapılara ve tesisleşmeye önem vereceklerini belirtti.