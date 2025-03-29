Yer: Güzelyurt Spor Salonu

Hakemler: Ülviye Beşe, Şeref Tıbık, Ahmet Enes Güngördü

Çetinkaya: Savaş (3), Burak (2), Deniz, Joshua (6), Ray Allen (18), Joel, Eloge (20), Kaan (16)

Base Basketbol: Moore (7), Gidepn (27), Serdar, Kral, Günay (17), Demir (3), Berk (2), Eric (5), Davidson (6)

İlk periyot: 24-11

Doğu derbisi Gençler Birliği’nin: 63-48 Doğu derbisi Gençler Birliği’nin: 63-48

İlk yarı: 36-28

Üçüncü periyot: 51-45

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde Base Basketbol, Güzelyurt’ta oynanan maçta Çetinkaya’yı son periyottaki etkili oyunu ile 69-65 yendi.

Maça iyi başlayan Çetinkaya üç periyot üstün oynadığı karşılaşmada son bölümde Base Basketbol karşısında 69-65 kaybetti.

Base ikinci galibiyetini alırken Gidepn 27 sayı 24 verimlilikle dikkat çekti.