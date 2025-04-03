Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ülviye Beşe, Kaan Yatman, Ahmet Enes Güngördü

Base Basketbol: Moore (9), Gidepn (12), Serdar, Günay (21), Ada (15), Demir, Eric (11), Davidson (15), Mazhar

Cortado Adaspor: Parsha (4), Ulaş (9), Marcel (21), Ömer (3), Melihcan (5), Uğur (14), Maror (21)

İlk periyot: 13-18

İlk yarı: 37-33

Üçüncü periyot: 58-45

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde çarşamba gecesi oynanan maçta Base Basketbol, Cortado Adaspor’u Lefkoşa’da 79-77 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Base’de üç kilit oyuncusu cezalı olması nedeniyle oynamayken Adaspor’da ise sajat olan Halil ve Berk’den yoksun çıktılar. İlk periyotta Cortado Adaspor bu bölümü 18-13 önde geçti. İkinci periyotta son bölümde etkili olan Base devreyi 37-33 önde bitirdi. İkinci yarıya etkili firen Base 20 sayıya kadar farkı açaada son bölümde farkı kapatan Adaspor oldu. Maçı Base zor da olsa maçı 79-77 kazandı ve üçüncü maçında üçüncü galibiyetini alarak ikinci sıraya yükseldi. Maçsa Base’den Savidson 15 sayı, 12 ribaund ile double - double ve 34 verimlilikle maçın adamı oldu.