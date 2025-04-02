Atatürk Spor Salonu’nun Cumhuriyetçi Türk Partisi Kurultayı nedeniyle kapalı olması nedeniyle basketbol liglerinde yarın oynanacak iki maç NEU RA25 Spor Salonu’na alındı. Hafta sonu yapılacak kurultay nedeniyle bugünden itibaren Atatürk Spor Salonu’nun “Spor” olayına kapanması neticesinde federasyon 3 Nisan Perşembe akşamı oynanacak olan Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi Çetinkaya – Caesar Larnaka Gençler Birliği maçını saat 19.00’da oynanmasına karar verdi. Ayrıca saat 17.00’de de Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi’nde Soyer B ile Levent karşılaşması da NEU RA 25 Spor Salonu’nda yapılacak.