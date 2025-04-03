Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Liginde bu gece iki maç oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nun Cumhuriyetçi Türk Partisi kurultayı nedeniyle kapalı olması nedeniyle Çetinkaya bu gece Caesar Larnaka Gençler Bilriği’ni, NEU RA 25 Soor Salonu’nda saat 20.00’de konuk edecek.

Ligde Çetinkaya 4 maçta 4 mağlubiyetle 4 puanla son sırada yer alırken, Caesar Larnaka Gençler Birliği ise 3 maçta 5 puanla beşinci sırada.

Ligde bu gecenin diğer maçında dün akşam Base Basketbol’a 79-77 kaybeden Cortado Adaspor Mağusa Arena’da saat 19.00’da 4 maçta 7 puanla lider durumda yer alan Gönyeli KoopBank karşılaşacak.

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.GÖNYELİ 4 3 1 263 230 7

2. BASE BASKETBOL 3 3 - 216 187 6

3. ASB 3 3 - 220 156 6

4. C.ADASPOR 5 1 4 303 364 6

5. C.L.G.BİRLİĞİ 3 2 1 114 166 5

6.SOYER AKSU 3 1 2 175 198 4

7. ÇETİNKAYA 4 - 4 215 276 4