Prolig’de ‘final’ zamanı

Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasında geçecek olan final serisinde ilk maç saha avantajı bulunan Koopspor’un ev sahipliğinde bu akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de şampiyonun belirleneceği final serisi bu akşam oynanacak ilk maçla başlıyor.

Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasında geçecek olan final serisinde ilk maç saha avantajı bulunan Koopspor’un ev sahipliğinde oynanacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ilk maçın başlama saati 20.00 olacak. 3 galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı heyecanlı seride takımların yarı final performansları ve maç tarihleri şu şekilde:

YARI FİNAL NETİCELER:

Koopspor-L.Gençler Birliği: 101-56

L.Gençler Birliği-Koopspor: 57-72

GAÜ-Hacıganimler Soyer: 76-66

Hacıganimler Soyer-GAÜ: 89-81

GAÜ-Hacıganimler Soyer: 72-57

FİNAL SERİSİ:

14 Haziran Salı Koopspor-GAÜ Lefkoşa Atatürk S.S 20.00

16 Haziran Perşembe GAÜ-Koopspor

Girne Ertuğrul Apakan S.S. 20.00

19 Haziran Pazar Koopspor-GAÜ Lefkoşa Atatürk S.S 18.00

21 Haziran Salı GAÜ-Koopspor Girne Ertuğrul Apakan S.S. 20.00

23 Haziran Perşembe Koopspor-GAÜ Lefkoşa Atatürk S.S 20.00

