KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig'de finalin adı belli oldu.
Yarı final serisi son maçında Hacıganimler Soyer'i mağlup eden ve seriyi 2-1'e getiren GAÜ, Koopspor'un finaldeki rakibi oldu.
İlk periyodu 6 sayı ile üstün geçen GAÜ özellikle ikinci periyotta oyunun tamamen hakimi oldu ve farkı arttırarak soyunma odasına 42-23 önde girdi. Üçüncü periyotta elde ettiği farkı korumayı başaran Girne ekibi, son periyotta rakibine farkı kapama imkanı vermedi ve maçtan 72-57 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
GAÜ'de Emre Kılıçaslan 18 sayı üretirken Praise Okafor 14 ribaunt topladı. Hacıganimler Soyer'de Emmanuel Paye'nın 21 sayısı final için yeterli olmadı.
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