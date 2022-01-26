Potada YDÜ ve TED farklı başladı

Basketbol U15 Erkekler Ligi iki karşılaşmayla başladı.

Son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi kendi yerinde karşılaştığı Soyer Hacıganimler’i 67-13’lük farkla mağlup etti.

Lig’de oynanan diğer maçta da TED rakibi Alsancak’ı 61 sayı farkla 91-30’la geçti.

Diğer yandan, U20 Erkekler Ligi’nin ikinci devre başlangıcı 14 Şubat’ta verilecek.

İlk maç Çetinkaya ile Soyer Hacıganimler arasında oynanacak.



