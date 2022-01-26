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Potada YDÜ ve TED farklı başladı

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Potada YDÜ ve TED farklı başladı
Basketbol U15 Erkekler Ligi iki karşılaşmayla başladı.
Son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi kendi yerinde karşılaştığı Soyer Hacıganimler’i 67-13’lük farkla mağlup etti.
Lig’de oynanan diğer maçta da TED rakibi Alsancak’ı 61 sayı farkla 91-30’la geçti.
Diğer yandan, U20 Erkekler Ligi’nin ikinci devre başlangıcı 14 Şubat’ta verilecek.
İlk maç Çetinkaya ile Soyer Hacıganimler arasında oynanacak.
 
 
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