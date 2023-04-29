Potada U15’in şampiyonu YDÜ

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U15 Erkekler Ligi’nde play-off final serisinde YDÜ ile Koopspor ikinci karşılaşmaya çıktı. Serideki ilk maçı deplasmanda 96-53 kazanan ve seride 1-0 öne geçen YDÜ, RA-25 Spor Salonu’nda oynanan ikinci maçı da 95-39 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.Şampiyon YDÜ’nün en skorer oyuncusu 26 sayı üreten Efe Aktaş olurken, Ali Özinançlı da 16 sayı attı.YDÜ’ye kupasını KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit takdim etti.