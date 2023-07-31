banner913
banner932
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
7 0
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
21 0
 
“Hükümet, Kervansaray’ı peşkeş çekmekte ısrarcı”
“Hükümet, Kervansaray’ı peşkeş çekmekte ısrarcı”
19 0
Gaziköy, ikinci devrede kendine geldi
Gaziköy, ikinci devrede kendine geldi
417 0
Liderlerden kayıplar için ortak çağrı
Liderlerden kayıplar için ortak çağrı
21 0
Millilerimiz 28 ülke ile yarıştı, altıncı oldu
Millilerimiz 28 ülke ile yarıştı, altıncı oldu
26 0
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
27 0
banner964

Potada U-17 finalinin adı: YDÜ A – Koopspor

banner476

banner825
Potada U-17 finalinin adı: YDÜ A – Koopspor
Basketbol U 17 Erkekler Ligi’nde finale kalan ilk takım Yakın Doğu Üniversitesi A takımı oldu. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Yakın Doğu Üniversitesi A takımı, Yakın Doğu Üniversitesi B takımını ikinci maçta da 93-58 yenerek finale yükseldi.
Yarı final mücadelesinde ilk iki maçta birer kez kazanarak 3. Maçı oynayan Adaspor Kulübü ile Koopspor mücadelesinin galibi Koopspor oldu ve seride durumu 2-1 yaparak ikinci finalist olarak adını finale yazdırdı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.