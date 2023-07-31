Potada U-17 finalinin adı: YDÜ A – Koopspor

Basketbol U 17 Erkekler Ligi’nde finale kalan ilk takım Yakın Doğu Üniversitesi A takımı oldu. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Yakın Doğu Üniversitesi A takımı, Yakın Doğu Üniversitesi B takımını ikinci maçta da 93-58 yenerek finale yükseldi.
Yarı final mücadelesinde ilk iki maçta birer kez kazanarak 3. Maçı oynayan Adaspor Kulübü ile Koopspor mücadelesinin galibi Koopspor oldu ve seride durumu 2-1 yaparak ikinci finalist olarak adını finale yazdırdı.
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