Potada U-15 Ligi’nin zirvesi Ceasar Larnaka Gençler Birliği’nin

Basketbol U15 Erkekler Ligi’nin 9.haftası 2 maçla tamamlandı. Beyaz Grup’un ilk sırasında yer alan Ceasar Larnaka Gençler Birliği ikinci sıradaki takipçisi Soyerspor B Takımı’nı 61-52 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi. Soyerspor B Takımı ise ikinci sırada kaldı. Grubun diğer maçında Girne Amerikan Üniversitesi deplasmanda TED’i 100-37 yenerek haftayı üçüncü sırada haftayı bitirdi; TED son sırada kaldı.
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