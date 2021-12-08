Potada derbi akşamı

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U 20 Erkekler Liginde dördüncü hafta heyecanı yaşanacak.
Dördüncü haftada derbi heyecanı yaşanacak.Yakın Doğu Üniversitesi U 20 Erkek Takımı ile Koopspor U 20 Erkek Takımı Perşembe akşamı saat 18:00' deRA 25 Spor Salonunda karşılaşacaklar.
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