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Potada derbi akşamı

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Potada derbi akşamı
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Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U 20 Erkekler Liginde dördüncü hafta heyecanı yaşanacak.
Dördüncü haftada derbi heyecanı yaşanacak.Yakın Doğu Üniversitesi U 20 Erkek Takımı ile Koopspor U 20 Erkek Takımı Perşembe akşamı saat 18:00' deRA 25 Spor Salonunda karşılaşacaklar.
 
 
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