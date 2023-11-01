banner913
banner932
“KKTC’nin kalkınması adına büyük bir adım”
“KKTC’nin kalkınması adına büyük bir adım”
16 0
Özrü kim dileyecek?
Özrü kim dileyecek?
37 0
 
Haspolat İlkokulu farkında
Haspolat İlkokulu farkında
48 0
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi
22 0
Dereboyu’nda cumhuriyet coşkusu
Dereboyu’nda cumhuriyet coşkusu
57 0
MTG, Lefkoşa'da moral buldu
MTG, Lefkoşa'da moral buldu
21 0
Doğan dört dörtlük
Doğan dört dörtlük
51 0
banner964

NBA'de dev takas

banner476

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Philadelphia Sixers'ta forma giyen All-Star James Harden'ı takas karşılığında kadrosuna kattı. Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington ve KJ Martin ise Sixers'a gitti

banner974
NBA'de dev takas
banner971
NBA'in sitesinde yer alan açıklamaya göre 34 yaşındaki Harden'ın yanı sıra PJ Tucker ile Filip Petrusev, Clippers'a gitti.
Sixers ise Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin ve birden fazla draft hakkını aldı.
NBA'de 10 kez All-Star ve bir kez en değerli oyuncu (MVP) seçilen Harden, geçen sezon Sixers'ta 21 sayı, 10,7 asist ve 6,1 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.