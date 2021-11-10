Mevlit: Beğeni kazanan bir federasyonuz

Orhun Mevlit, “Geçtiğimiz yıl birçok insanın olumlu görüşünü ve beğenisi kazanmış, zirvede tamamlamış bir federasyon olarak 2021 – 2022 sezonuna bunun sorumluluğu ile girdik.” açıklamasını yaptı

KKTC Basketbol Federasyonu yoğun geçen sezonun ardından çalışmalarına ara vermezken, 2021 – 2022 sezonu resmi olarak başlıyor.

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, yeni sezon öncesi yaptığı açıklamada tüm basketbol ailesine ve sporseverlere keyifli bir sezon ve spor yılı hedeflediklerini söyledi.

Mevlit, geçtiğimiz yıl taraflı, tarafsız spor camiası içerisinde olsun veya olmasın birçok insanın olumlu görüşünü ve beğenisi kazanmış, zirvede tamamlamış bir federasyon olarak 2021 – 2022 sezonuna bunun sorumluluğu ile girdiklerini vurguladı.

“Ligin kalitesi önümüzdeki on yılın geleceğini yansıtacak”

“U20’ler büyükler basketbolunun en önemli sporcu kaynağı olacak bir ligdir” diyen Başkan Mevlit, “Geçtiğimiz sezon tam istediğimiz randımanı final hariç alamamış olmamız, bu projenin bu yıl daha özenerek gözlemleneceğinin göstergesidir.

Ligin gelişmesinin, kaliteli maçlar oynanmasının ülke basketbolunun gelişimi için önemli olduğunun bilincindeyiz. Çünkü ligin kalitesi basketbolda önümüzdeki on yılın geleceğini yansıtacak” ifadelerini kullandı.

Mevlit, “Tüm basketbol ailesine ve sporseverlere keyifli bir sezon, spor yılı hedefliyoruz” cümlesiyle sözlerini noktaladı.

