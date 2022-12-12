Metgin ÜNİLİG’de YDÜ kayıpsız

Metgin Ünilig olarak devam edecek organizasyonda üçüncü hafta tamamlanırken, YDÜ kayıpsız olarak liderliğe yükseldi

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Metgin Ltd sponsorluğunda ve Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde düzenlediği ve bundan böyle Metgin Ünilig olarak devam edecek organizasyonda üçüncü hafta tamamlandı. Oynanan maçlar sonunda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ) ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) galip gelen takımlar olurken, son şampiyon Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) ilk yenilgisini alarak liderliğini kaybetti.

BAÜ ZORU BAŞARDI: 69-51

Üçüncü haftanın kritik maçında BAÜ ile RDÜ, Güzelyurt Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip ilk ve son periyotlardaki etkili performanslarının ardından galip gelmeyi başardı ve üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde etti.

İlk yarısını da 38-27 önde kapadığı maçta BAÜ’yü galibiyete götüren isimlerin başında 18 sayı ile maçı tamamlayan Ayomikun Omah, 7 sayı 14 ribaunt ile oynayan Yoann Houndonougo geldi. RDÜ’de en etkili isim 15 sayı 14 ribaunt ile oynayan Emmanuel Ilenekhian oldu.

YDÜ, DAÜ’YÜ YENEREK LİDERLİĞİ PERÇİNLEDİ: 74-63

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) ev sahibi olduğu ve Lefkoşa Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan DAÜ-YDÜ maçının galibi etkili performansı ile YDÜ oldu. İlk periyotta çift haneli farka ulaşan YDÜ’ye karşı DAÜ ikinci periyotta tepki verdi ve devre 39-35’lik YDÜ üstünlüğünde kapandı. Üçüncü periyotta farkı yeniden açan YDÜ’ye karşı DAÜ’nün çabası yetersiz kaldı ve karşılaşma 74-63’lük skor ile Lefkoşa ekibinin üstünlüğünde tamamlandı.

Yakın Doğu’yu galibiyete 37 sayılık müthiş bir performansa imza atan Günay Ertopaloğlu taşırken, genç oyuncuya Refet Karamustafaoğlu da 19 sayı 11 ribaunt ile destek verdi. DAÜ’de ise Arda Göztaşı maçı 18 sayı ile tamamlarken, Marho Okorefe’nin 16 sayı 17 ribauntluk çabası yeterli olmadı.

ÇEKİŞMELİ MAÇIN KAZANANI GAÜ: 58-53

İlk 2 maçında galibiyet alamayan iki takımın mücadelesinde GAÜ rakibi Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ni (ODTÜ) mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maçın ilk periyodunu 6 sayı ile ODTÜ önde geçerken, devre de 22-20 ODTÜ üstünlüğünde kapandı. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyan GAÜ üçüncü periyot sonunda 8 sayı farka ulaştı ve maçı da 58-53 kazanmasını bildi.

GAÜ’de Emir Can Mercan 20 sayı ile oynarken, ODTÜ’de en skorer isim 22 sayı ile Fırat Ceylan oldu.

METGİN ÜNİLİG PUAN DURUMU:

TAKIM O G M P

1-Yakın Doğu Üniversitesi 3 3 - 6

2-Rauf Denktaş Üniversitesi 3 2 1 5

3-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 3 2 1 5

4-Doğu Akdeniz Üniversitesi 3 1 2 4

5-Girne Amerikan Üniversitesi 3 1 2 2

6-Ortadoğu Teknik Üniversitesi 3 - 3 2

