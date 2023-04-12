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Metgin Unilig’de final-four için geri sayım

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Metgin Unilig’de final-four için geri sayım
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KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de final-four’un başlamasına sayılı saatler kaldı. UKÜ Arena’da oynanacak ilk maçların dolu tribünler önünde ve eksiksiz şekilde oynanması için tüm düzenlemeler yapıldı.
14 Nisan Cuma akşamı saat 18.00’de yarı final ilk maçında YDÜ ile DAÜ karşı karşıya gelecek. Klasmanı lider tamamlayan YDÜ, BAÜ ve RDÜ gibi 10 maçın 7’sini kazanmıştı. DAÜ ise 5 galibiyet ile klasman maçlarını tamamlamıştı. Ligi 7’şer galibiyetle tamamlayan iki takım, BAÜ ile RDÜ’nün randevusu ise saat 20.00’de olacak. İki maçın mağlupları 16 Nisan Pazar saat 17.00’de üçüncülük maçına çıkacak. Şampiyonu belirleyecek final maçı ise 16 Nisan Pazar saat 19.00’da oynanacak. Şampiyonu belirleyecek maçın ardından ödül töreni gerçekleştirilecek. Bu yıl ikinci kez düzenlenen Ünilig’de geçtiğimiz yıl Rauf Denktaş Üniversitesi kupayı kazanmıştı.

 
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