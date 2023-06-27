Marmara ve DAÜ, ‘finalin finali’ne çıkıyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi’nde final serisi müthiş bir mücadeleye sahne olurken, şampiyon bu akşam belirleniyor.
Marmara ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanan final serisinde takımlar birer galibiyet alırken, bu akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda ‘finalin finali’ oynanacak.
Serinin son maçında kazananın şampiyonluğu ilan edeceği büyük heyecan saat 20.00’de başlayacak.
Euroleague hakemi Hüseyin Çelik görev alacak
Marmara ile DAÜ arasındaki bu zorlu şampiyonluk maçı için Basketbol Federasyonu, Euroleague’de görev alan Türk hakem Hüseyin Çelik’i getiriyor. Çelik, kritik maçta ülkemiz hakemleri ile birlikte düdük çalacak.
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