Leventspor finallere harika başladı

Basketbol Türkiye finallerinde yer alan Leventspor, grubunda oynadığı ilk iki karşılaşmayı galibiyetle tamamlayarak finallere harika bir başlangıç yaptı ve grup birinciliğini garantiledi.

Türkiye U14 Anadolu Şampiyonası ve ardından Bölge Şampiyonası’nda başarılı olarak finallere katılmaya hak kazanan Leventspor, Sakarya’da yer alan U14 Türkiye Şampiyonası finallerinde A Grubu’nda Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Büyükşehir Belediyesi ve Canik Belediyesi ile aynı grupta yer alıyor.

İlk maçında Canik Belediyesi’ni 76-50 yenen Levent, ikinci maçında da ÇBK Mersin Yenişehir Büyükşehir Belediyesi’ni 79-42 mağlup ederek ikide iki yaptı.

GRUP LİDERLİĞİ İÇİN GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

Leventspor grubunun son maçında yarın (27 Nisan Çarşamba) Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maçta temsilcimiz grupta üçte üç yapabilmek için mücadele edecek. Müsabaka saat 15.00’te başlayacak.

