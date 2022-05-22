Levent Koleji Türkiye 2.si

Okul sporlarında önemli bir başarıya daha imza atıldı. Levent Koleji yıldız kız basketbol takımı Türkiye ikincisi oldu.

Levent Koleji ülkemizde düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Basketbol Şampiyonası’nı şampiyon olarak tamamlamıştı. Mart ayında Mersin’de düzenlenen Ortaokullar Basketbol Yarı Final Müsabakalarına katılan Levent Koleji grubunda oynadığı tüm maçları kazandıktan sonra, finallere kalacak okulun belirleneceği karşılaşmayı da galibiyetle tamamlayıp finallere katılma hakkı elde etti.

ŞAMPİYONLUK KIL PAYI KAÇTI

Afyonkarahisar’da 17-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Basketbol Yıldız Kızlar Finalleri’nde de Levent Koleji damga vurdu. Yer aldığı B Grubu’nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu, Sancak – Soy Ortaokulu (A) ve Hasköy Ortaokulu’nu mağlup ederek grubunu lider tamamlayan Levent Koleji, yarı finalde Mersin İstek Koleji’ni 59-39 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde ise şampiyonluk kıl payı kaçtı. Finalde Özel Arı Ortaokulu ile karşılaşan Levent Koleji son iki dakikaya 48-48 eşitlikle girerken bulduğu şansları değerlendiremeyerek rakibine 50-48 mağlup olarak ikinci olma başarısı gösterdi.



