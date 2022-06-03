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LeBron James’ten bir ilk

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Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından LeBron James, bir çok sportif istatistikte tarihe geçti. 37 yaşındaki James, bu kez finans sektöründe ses getirdi. James NBA'de aktif basketbol oynayan ilk milyarder oldu

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LeBron James’ten bir ilk
NBA'e 2003 yılında 18 yaşındayken adım atan LeBron James, kariyerine onlarca başarı sığdırdı. James, 18 kez All-Star oldu, 4 NBA, 2 de Olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.
Parkedeki performansıyla adından "Yok artık LeBron James!" cümlesiyle sıkça söz ettiren LeBron James, kimilerine göre basketbolun gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncusu. 37 yaşındaki yıldızın son başarısı ise finans sektöründen geldi.
James, NBA tarihinde aktif basketbol oynayan ilk milyarder oldu. NBA'ye ayak bastığından bu yana her yıl önemli gelir elde eden James'in mal varlığı, 1 milyar dolar barajını aştı.
LeBron James, 19 yıldır basketbol sözleşmelerinden yaklaşık 400 milyon dolar kazandı. James ayrıca gastronomi sektöründen Hollywood prodüksiyon şirketlerine kadar bir çok sektörde yatırım yaptı.
"KRAL JAMES"İN EN BÜYÜK HAYALİ
LeBron James ayrıca Liverpool ve Boston Red Sox gibi takımların sahibi olan Fenwey Sports grubunun da ortağı.
"Kral James" en büyük hayalinin ise bir NBA takımı satın almak olduğunu söyledi.
 
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