LeBron James, tüm zamanların sayı kralı

Los Angeles Lakers'ın yıldızıLeBron James, Kareem Abdul-Jabbar'ın 38 bin 387 sayılık rekorunu geride bıraktı. Kendisi için yapılan törende konuşan James, "En üst seviyede oynamanın görevim olduğunu hissettim" dedi

LeBron James'in tüm zamanların sayı krallığında zirveye çıkmasının yankıları sürüyor. Kendisi için yapılan törende konuşan James, "En üst seviyede oynamanın görevim olduğunu hissettim" dedi. Kareem Abdul-Jabbar ise "LeBron, hiç şüphe yok, kendi döneminin en iyisi" yorumunu yaptı.

LeBron James'in sayı krallığında tüm zamanların zirvesine çıkması konuşulmaya devam ediyor.

Lakers'ın yıldızı, Kareem Abdul-Jabbar'ın 38 bin 387 sayılık rekorunu geride bıraktı. Los Angeles ekibi, başarılı oyuncu için maç öncesi bir tören düzenledi.

Törende konuşak yıldız oyuncu, "Her gün NBA'de oynamanın hayalini kurdum. Her gün birçok insana ilham vermeyi hayal ettim. Çünkü ben de Magic Johnson'dan, Michael Jordan'dan, AllenIverson'dan, KobeBryant'dan ilham aldım. Onlar sayesinde hayallerimi yitirmedim. Artık büyüdüğümde ve NBA'e seçildiğimde en üst seviyede oynamanın sorumluluğum olduğunu düşündüm. Çünkü bir yerlerde ilham arayan bir çocuk olabilir ve aradığını bende bulabilir" dedi.

LeBron James, "esas en değerli oyuncular onlar" sözleri ile de eşine ve ailesine teşekkür etti.

