banner913
banner885
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
9 0
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
22 0
 
GKK yardıma koştu
GKK yardıma koştu
36 0
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
30 0
Prof. Dr. Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı.
Prof. Dr. Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı.
104 0
Hatay Havalimanı onarılıyor!
Hatay Havalimanı onarılıyor!
16 0
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
18 0
banner915

LeBron James, tüm zamanların sayı kralı

banner476

Los Angeles Lakers'ın yıldızıLeBron James, Kareem Abdul-Jabbar'ın 38 bin 387 sayılık rekorunu geride bıraktı. Kendisi için yapılan törende konuşan James, "En üst seviyede oynamanın görevim olduğunu hissettim" dedi

banner825
LeBron James, tüm zamanların sayı kralı
LeBron James'in tüm zamanların sayı krallığında zirveye çıkmasının yankıları sürüyor.  Kendisi için yapılan törende konuşan James, "En üst seviyede oynamanın görevim olduğunu hissettim" dedi. Kareem Abdul-Jabbar ise "LeBron, hiç şüphe yok, kendi döneminin en iyisi" yorumunu yaptı. 
LeBron James'in sayı krallığında tüm zamanların zirvesine çıkması konuşulmaya devam ediyor.
Lakers'ın yıldızı, Kareem Abdul-Jabbar'ın 38 bin 387 sayılık rekorunu geride bıraktı. Los Angeles ekibi, başarılı oyuncu için maç öncesi bir tören düzenledi.
Törende konuşak yıldız oyuncu, "Her gün NBA'de oynamanın hayalini kurdum. Her gün birçok insana ilham vermeyi hayal ettim. Çünkü ben de Magic Johnson'dan, Michael Jordan'dan, AllenIverson'dan, KobeBryant'dan ilham aldım. Onlar sayesinde hayallerimi yitirmedim. Artık büyüdüğümde ve NBA'e seçildiğimde en üst seviyede oynamanın sorumluluğum olduğunu düşündüm. Çünkü bir yerlerde ilham arayan bir çocuk olabilir ve aradığını bende bulabilir" dedi.
LeBron James, "esas en değerli oyuncular onlar" sözleri ile de eşine ve ailesine teşekkür etti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.