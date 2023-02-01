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LeBron James tarihe geçti

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Los Angeles Lakers'ın New York Knicks'i uzatmada 129-123 yendiği maçta "triple-double" yapan LeBron James, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en çok asist üreten 4. oyuncusu oldu

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LeBron James tarihe geçti
NBA'e 5 maçla devam edildi. LeBron James, Knicks deplasmanında 28 sayı, 10 ribaunt, 11 asistlik performans sergileyerek Lakers'ı sezonun 24. galibiyetine taşıdı. 38 yaşındaki James, NBA'de 20. sezonunu geçiren oyuncular arasında "triple-double" yapan ilk isim olmayı başardı.
Kariyerinde 10 bin 338 asist üreten James, lig tarihinin en fazla asist yapan oyuncuları sıralamasında Mark Jackson (10 bin 334) ve Steve Nash'i (10 bin 335) geride bıraktı. Yıldız basketbolcu, listede John Stockton (15 bin 806) Jason Kidd (12 bin 91) ve Chris Paul'un (11 bin 246) ardından 4. sırada yer aldı.
Ayrıca kariyerinde 38 bin 299 sayıya ulaşan James'in NBA normal sezonlarının en skorer ismi Kerim Abdülcabbar'ı (38 bin 387) geçmesine 89 sayı kaldı.
Öte yandan Knicks karşısında Anthony Davis 27 sayı, 9 ribaunt, Rui Hachimura 19 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
Bu sezon 25. yenilgisini yaşayan Knicks'te ise Jalen Brunson 37, Julius Randle 23 sayı kaydetti.
 
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